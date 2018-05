Mann in Hamburg angeschossen: Tatverdächtiger stellt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Streit vor einem Lokal in Hamburg hat ein Mann in der Nacht zum Mittwoch einem anderen in den Fuß geschossen. Der 38 Jahre alte mutmaßliche Schütze stellte sich noch am Tatort der Polizei, wie eine Sprecherin sagte. Warum er mit dem 20-Jährigen in Streit geriet, war zunächst unklar. Dessen Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.