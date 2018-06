Junge Männer auf gesperrtem Fernsehturm unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Gruppe junger Männer ist auf einer der Plattformen des gesperrten Hamburger Fernsehturms unterwegs gewesen. Die sieben Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren kamen am späten Freitagabend offenbar durch eine unverschlossene Tür ins Innere des Turms, teilte ein Polizeisprecher mit. Wenig später seien sie von einer Augenzeugin auf einer ungesicherten Plattform des Turms in 128 Meter Höhe gesichtet worden. Als die alarmierten Rettungskräfte am Heinrich-Hertz-Turm eintrafen, sei die Gruppe schon wieder unten gewesen. Da laut Feuerwehr unklar war, ob sich noch jemand anderes auf der Plattform befand, suchten Spezialkräfte den gesamten Turm ab.