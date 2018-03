Handys mit Pfefferspray geraubt: Drei Jugendliche in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat eine Serie von nächtlichen Raubüberfällen auf Fußgänger aufgeklärt. Die vier Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren seien im vergangenen Januar immer auf die gleiche Weise vorgegangen: Sie hätten ihre Opfer mit Pfefferspray oder auch körperlich angegriffen und ihnen das Handy geraubt. Nach einem Überfall auf einen 32-Jährigen in der Nacht zum 21. Januar in Hamburg-Wandsbek hatten Zivilfahnder zwei 16-Jährige festnehmen können. Sie kamen in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Jugendlichen vermutlich noch drei weitere Überfälle dieser Art in Wandsbek, St. Pauli und Alsterdorf verübten. Dabei hatten sie noch zwei Komplizen, einen weiteren 16-Jährigen und einen 15-Jährigen. Der Jüngere sitze bereits wegen eines anderen Delikts in Untersuchungshaft, hieß es. Gegen den Älteren habe kein Haftgrund vorgelegen.