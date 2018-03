Frau in Senioren-Wohnheim von Ehemann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Ehestreit in einem Senioren-Wohnheim in Hamburg-Eppendorf hat ein Mann seine Ehefrau mit einem Messer verletzt. Die Polizei gehe von einem versuchten Tötungsdelikt aus, sagte ein Sprecher in der Nacht zu Donnerstag. Die 72-Jährige wurde am frühen Mittwochabend mit schweren Verletzungen gefunden, nachdem Nachbarn wegen Schreien die Polizei gerufen hatten. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der Ehemann wurde vorläufig festgenommen.