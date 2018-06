340 Kilogramm Kokain in Bananenkartons versteckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zollfahnder haben am Hamburger Hafen 340 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen wurden bereits Mitte Mai gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten fanden das Kokain im Zuge einer Kontrolle des Kühlschiffes "Elvira", in dem Drogen in insgesamt 340 jeweils ein Kilogramm schweren Päckchen zwischen Bananenkartons versteckt waren. Das Schiff kam aus Mittelamerika über den Hafen Dover in die Hansestadt.