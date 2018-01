Mutmaßliche Drogenhändler gestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Polizei hat im Süden Sachsen-Anhalts auf der Suche nach Drogen und mutmaßlichen Drogenhändlern seit Dienstag 14 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Razzien gab es in Halle, im Kreis Mansfeld-Südharz sowie in der Region Bitterfeld, wie der Sprecher der Polizeidirektion Süd am Mittwoch sagte. In einem Lagerhaus fanden die Beamten eine Plantage mit 450 Cannabispflanzen. Sie stellten 700 Gramm Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Außerdem entdeckten die Ermittler ein Labor, in dem bis vor kurzem die synthetische Droge Crystal hergestellt wurde. Vier Menschen wurden festgenommen. In dem Fall ermittelt die Polizei bereits seit April 2017. Bereits im vorigen Jahr gab es Festnahmen und einen Drogenfund von 130 Kilogramm Marihuana.