Festnahme nach Messer-Attacke in Halle

Halle (dpa/) - Bei einem Messer-Angriff in Halle (Saale) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger soll einen 41 Jahre alten Mann am frühen Nachmittag in der Friedrichstraße mit einem Messer attackiert haben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der mutmaßliche Angreifer war zunächst geflohen, konnte aber wenig später von den Beamten in seiner Wohnung festgenommen worden. Das Opfer musste in einem Krankenhaus operiert werden. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten konnten auch eine mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.