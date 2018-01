Drogen und illegale Pyrotechnik in Wohnung gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Polizei hat in einer Wohnung in Halle Drogen und illegale Pyrotechnik gefunden. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wurde die Wohnung eines 35-Jährigen am Mittwoch durchsucht, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Es ging um den Verdacht der Hehlerei und des Handels mit Betäubungsmitteln.

Eine Ermittlungsgruppe "Intensivtäter" des Polizeireviers Halle geht aktuell Diebstählen aus Kellern, gewerbsmäßiger Bandenhehlerei und Drogenkriminalität nach. Ihren Erkenntnissen zufolge tauschten Diebe bei dem 35-Jährigen als Zwischenhehler Gestohlenes gegen Betäubungsmittel.

Als die Beamten in die Wohnung kamen, versuchte der 35-Jährige zu fliehen. Er sprang aus dem Fenster, konnte aber rasch gefasst werden. In der Wohnung fanden die Beamten nicht geringe Mengen Drogen wie Crystal, Ecstasy, Cannabis und LSD. Zudem stellten sie ein gestohlenes Mobiltelefon und mehrere Haustürschlüssel sicher. Der 35-Jährige äußerte sich laut Polizei umfangreich zu den Vorwürfen. Er ist wieder auf freiem Fuß.