Diebesgut, Drogen, Waffen: Polizei macht großen Fang

Halle (dpa/sa) - Mehrere gestohlene Fahrräder, Drogen, illegale Pyrotechnik und Waffen hat die Polizei in einer Wohnung in Halle (Saale) gefunden. Bei der Durchsuchung am Mittwochabend sei der Wohnungsinhaber festgenommen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 29-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Durchsuchung vorausgegangen waren Ermittlungen der Hallenser Ermittlungsgruppe "Intensivtäter". Der 29-Jährige steht nach Polizeiangaben im Verdacht, mehrere von Intensivtätern gestohlene Fahrräder gegen Drogen eingetauscht zu haben. Die Behörde spricht von einem Zwischenhehler.

In der Wohnung befanden sich sechs als gestohlen gemeldete Fahrräder sowie vier E-Bikes. Außerdem fanden die Ermittler zwei Schreckschusswaffen, mehrere Messer und weitere gefährliche Gegenstände, unter anderem ein Beil. Auch Haschisch und Marihuana sowie eine Aufzuchtplantage für Cannabis wurden beschlagnahmt. Bei einer 18-Jährigen, die während der Durchsuchung in der Wohnung erschien, wurde ebenfalls Cannabis gefunden. Gegen den 29-Jährigen laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren.