Bruder mit 600 Euro vor Gefängnis bewahrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Halle hat ein Mann seinen Bruder mit 600 Euro vor dem Gang ins Gefängnis bewahrt. Die Bundespolizei hatte einen 39-Jährigen am späten Samstagabend am Hauptbahnhof Halle kontrolliert und dabei festgestellt, dass dieser per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Halle hatte ihn schon 2015 wegen Alkohols am Steuer und Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder 40 Tagen Haft verurteilt, wie die Beamten am Sonntag in Magdeburg mitteilten. Sie brachten den Gesuchten auf die Dienststelle, wo er seinen Bruder anrief. Der kam, zahlte und konnte ihn mitnehmen.