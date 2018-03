Supermarkt überfallen: Vermummter bedroht Mitarbeiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohe Börde (dpa/sa) - Ein Vermummter hat in Hohe Börde (Landkreis Börde) einen Supermarkt überfallen und die Mitarbeiter bedroht. Er habe die gesamten Tageseinnahmen aus dem Tresor gestohlen, teilte die Polizei in Haldensleben am Freitagmorgen mit. Der Unbekannte sei am Donnerstagabend durch ein Fenster in den Markt eingedrungen, als die Mitarbeiter im Büro die Tageseinnahmen abrechneten. Er forderte, dass die Angestellten den Tresor öffnen. Dabei habe er eine Brechstange in Richtung der Mitarbeiter gehalten.

Eine Mitarbeiterin übergab laut Polizei mehrere Safebags, der Täter griff noch in die Kasse und floh durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Die Angestellten informierten sofort die Polizei. Die Beamten suchten mit einem Fährtenhund und einem Hubschrauber nach dem Täter, konnten ihn zunächst aber nicht finden.