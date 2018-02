Angeleinter Hund vor Einkaufspassage gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Ein Unbekannter hat einen angeleinten Hund vor einer Einkaufspassage in Halberstadt gestohlen. Jugendliche beobachteten, wie der Mann den Vierbeiner am Mittwochabend losband und mitnahm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie liefen zu den Besitzern, die den Beagle kurz zuvor vor dem Gebäude angeleint hatten. Doch trotz einer intensiven Suche war von dem Dieb und dem Hund nichts mehr zu sehen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.