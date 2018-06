24-Jährige bei Beziehungsstreit angeschossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagen (dpa/lnw) - Eine 24 Jahre alte Frau ist am Freitag in Hagen bei einem Beziehungsstreit mit ihrem ein Jahr älteren Partner angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei zunächst geflohen, dann aber in einer nahe gelegenen Wohnung festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet. Zu den Hintergründen des Streits gab es zunächst keine Informationen. Die sehr schwer verletzt Frau kam in ein Krankenhaus.