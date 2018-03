Polizei greift bei Schlägerei am Bahnhof Guntersblum ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Guntersblum/Mannheim/Mainz (dpa/lrs) - Die Polizei hat in einer Regionalbahn eine Schlägerei zwischen neun Personen geschlichtet. Der Zug war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend von Mannheim nach Mainz unterwegs, als ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen ausbrach. Sie beleidigten und bedrohten sich ohne erkennbaren Grund, bis sie sich bei Halt am Bahnhof Guntersblum gegenseitig verletzten. Eine Person erlitt eine Platzwunde am Kopf, weitere Beteiligte Schwellungen und Schürfwunden durch Tritte und Schläge. Die Polizei stellte einige der Täter noch im Zug. Weitere Beteiligte konnten nach kurzer Fahndung in Bahnhofnähe gefasst werden. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen im Zugverkehr.