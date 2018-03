Lokführer und Reinigungskraft schlagen sich im Zug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grünstadt (dpa/lrs) - Eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einem Lokführer und einer Reinigungskraft hat in der Nacht zu Mittwoch die Polizei beschäftigt. Die beiden seien in einem Zug aneinandergeraten, der im Bahnhof Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) nach der letzten Fahrt des Tages abgestellt worden sei. "Nach Ansicht der Reinigungskraft habe der Lokführer ihm absichtlich das Licht ausgestellt, um ihn zu ärgern", teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Als der 47-Jährige den Lokführer zur Rede stellen wollte, habe der ihm in die Genitalien getreten. Der 48 Jahre alte Lokführer gab dagegen an, der Reinigungsmann habe ihn grundlos attackiert, geschlagen und gekratzt. Eine Polizeistreife griff ein, beide Männer wurden ärztlich versorgt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.