Mann sprüht Hakenkreuze an Hauswände und Mauern

Griesheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 31 Jahre alter Mann hat in Griesheim bei Darmstadt mindestens sieben Hakenkreuze unter anderem an Hauswände und Mauern gesprüht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Anwohner den Mann am ersten Weihnachtsfeiertag beobachtet, als er gerade ein Hoftor besprühte. Sie riefen die Polizei und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige auch Hakenkreuze auf einen Stromverteilerkasten und ein Haltestellenschild gesprüht hatte. Der Mann wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Ob er auch für vergleichbare Taten aus den vergangenen Tagen in Griesheim und Darmstadt verantwortlich ist, werde noch ermittelt.