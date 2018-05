Diebe haben es auf Strandkorb abgesehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greiz (dpa/th) - Ein Strandkorb ist im Sommerbad in Greiz zum Objekt der Begierde von Dieben geworden. Die unbekannten Täter seien in der Nacht zum Sonntag in das Gelände des Bades eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit. Sie hätten den Strandkorb dann von der Liegewiese bis zum Zaun gezogen. Als sie versuchten, den Strandkorb über den Zaun zu hieven, seien ihnen jedoch offenbar die Kräfte geschwunden. So ließen sie das Diebesgut am Zaun hängen und flüchteten. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.