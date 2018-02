Deutsche gehen in Greifswald auf Asylbewerber los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa/lmv) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Asylbewerbern aus Eritrea sind in Greifswald vier Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden die drei Asylbewerber im Alter von 32, 36 und 39 Jahren von einem 24-jährigen Deutschen, der am Samstagmorgen mit sechs anderen unterwegs war, mit einer zerschlagenen Bierflasche angegriffen. Später schlugen die Männer auf ihre Opfer ein. Der 24-jährige Tatverdächtige verletzte sich an der Hand, die drei Angegriffenen erlitten teilweise leichte Verletzungen. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Die Polizei ermittelt.