Mann sprüht Reizgas auf Jugendliche beim Schlittschuhfahren

Grefrath (dpa/lnw) - Ein Mann hat sechs Jugendliche in einer Eissporthalle in Grefrath (Kreis Viersen) mit Reizgas besprüht und so leicht verletzt. Der Täter näherte sich den elf bis 16 Jahre alten Jugendlichen am Freitagnachmittag gemeinsam mit einigen Begleitern auf Schlittschuhen und sprühte ihnen das Gas in Gesicht und Nacken, wie die Polizei mitteilte. Der Täter konnte flüchten. Die Jugendlichen wurden ambulant behandelt.