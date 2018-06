Mehrere Einsätze mit Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Grabow/Wismar (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern ist die Polizei am Samstag und in der Nacht zum Sonntag zu verschiedenen Einsätzen mit Jugendlichen gerufen worden. Am Samstagnachmittag wurden den Beamten zufolge zwei 16-Jährige in Schwerin zunächst angegriffen und anschließend ausgeraubt. Die zwei zunächst unbekannten Täter flüchteten mit Handys und Zubehör.

Am Samstagabend kam es in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen und zwei 16- und 20-Jährigen. Die Älteren schlugen auf die Jüngeren ein, wobei diese leicht verletzt wurden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter flüchteten mit einem Auto, ihre Identität konnte aber von den Beamten ermittelt werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

In Wismar musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag ausrücken. Hier wurde laut ihren Angaben ein 16-Jähriger handgreiflich. Bei einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Jugendlichen schlug er einem 21-Jährigen ins Gesicht. Dabei soll er ein Messer verwendet haben. Das Opfer wurde verletzt. Auch in diesem Fall war die Ursache des Streits zunächst unklar. Der 16-Jährige konnte flüchten.