Messerangriff: 27-Jähriger in Göttinger Geschäft verletzt

Göttingen (dpa/lni) - Mit einem Messer ist ein 27-jähriger Mann in einem Göttinger Textilgeschäft lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm den 40 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer wenig später am Samstag fest. Gegen den Verdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 40-Jährige, der das Opfer nach der Messerattacke zunächst noch verfolgt haben soll, kam in eine Justizvollzugsanstalt. Das Opfer war in eine Klinik gebracht worden - der Zustand des 27-Jährigen war am Sonntag laut Polizei wieder stabil, Lebensgefahr bestehe nicht mehr. Die Hintergründe und das Motiv der Tat seien weiterhin unklar.