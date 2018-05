Zwei Menschen bei Raubüberfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Bei einem Raubüberfall sind in Görlitz zwei Menschen schwer verletzt worden. Auf einem Firmengelände bedrohten und schlugen zwei maskierte Unbekannte am Donnerstagabend den 63-jährigen Eigentümer und einen 72-jährigen Mitarbeiter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter forderten Bargeld und durchsuchten Räume sowie die Geschädigten. Sie flüchteten mit einer Geldbörse. Die Opfer wurden mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen laufen.