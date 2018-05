Räuber überfallen zwei Männer in Görlitz und verletzen diese

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Zwei Räuber haben am Donnerstag zwei Männer in Görlitz überfallen und schwer verletzt. Die beiden Maskierten betraten das Firmengelände eines 63-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dort drohten sie diesem sowie einem 72 Jahre alten Mitarbeiter mit einem "pistolenartigen Gegenstand", von dem noch nicht klar war, ob es wirklich eine Waffe war. Sie forderten Bargeld und schlugen den beiden mehrmals ins Gesicht.

Die Opfer erlitten schwere Gesichts- und Kopfverletzungen. Die Täter durchsuchten daraufhin das Firmengelände, klauten eine Geldbörse und flüchteten. Die zwei Verletzten verständigten die Polizei und wurden wenig später ins Krankenhaus gebracht. Die Täter wurden noch nicht gefasst.