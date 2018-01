Bank in Görlitz überfallen: Polizei sucht nach Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Bei einem Banküberfall in Görlitz ist eine bislang unbekannte Menge Bargeld erbeutet worden. Wie die Polizeidirektion der Stadt mitteilte, betrat am Freitag ein maskierter Mann die Filiale und bedrohte eine 61 Jahre alte Mitarbeiterin. Ein 18-jähriger Lehrling, der sich ebenfalls in dem Schalterraum aufhielt, übergab dem Täter das geforderte Bargeld. Der flüchtete danach in die Einkaufspassage, in der auch die Bank ihren Sitz hat. Auf der Suche nach dem Räuber kamen auch ein Hubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz. Zu Details des Überfalls gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft. Sie sucht aber nach Zeugen für den Überfall.