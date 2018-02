Polizei holt Mann für Gerichtstermin ab und findet Drogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Wegen eines versäumten Gerichtstermins hat ein 20-Jähriger in Gießen nun erneut Ärger mit der Polizei. Beamte hätten in der Wohnung des polizeibekannten Mannes etwa 1,3 Kilogramm Marihuana, knapp 50 Gramm einer Partydroge sowie weitere Drogen gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Eigentlich wollten die Polizisten den 20-Jährigen am Montag ins Gericht bringen. Der Gießener habe eine Vorladung dazu nicht beachtet. Doch als sie ihn abholten, entdeckten die Beamten Drogen auf einem Glastisch und nahmen den Geruch von Marihuana wahr.