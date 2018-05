Mittelhessische Polizei trainiert den Terror-Ernstfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - In einem speziellen Trainingszentrum in Gießen sollen sich fast 1000 mittelhessische Polizeibeamte auf Ausnahmesituationen wie Terrorlagen vorbereiten. "Wir müssen die Kollegen, die als erstes vor Ort sind, fit machen", sagte Polizeivizepräsident Peter Kreuter am Freitag bei der Vorstellung des Trainingszentrums. Bislang seien ein Drittel der Kollegen geschult worden. Hessenweit durchlaufen Beamte solche Notinterventionstrainings (NIT). Das Land Hessen rief die NIT-Einheiten 2016 ins Leben, nach Terroranschlägen in Belgien und Frankreich.