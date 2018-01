Drogen und Falschgeld: Polizei schnappt Jugendliche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Die Polizei in Mittelhessen hat fünf Verdächtige gefasst, die in Drogenhandel verwickelt sein sollen. Nach den ersten Ermittlungen hatten drei Jugendliche im Alter von 15, 17 und 18 Jahren am Samstagmorgen versucht, in eine Wohnung in Gießen zu gelangen. Offenbar wollten sie dort Drogen kaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen wurden aber aufmerksam und verständigten die Beamten. Neben dem Trio fassten die Polizisten auch einen 19-Jährigen, den sie in der Wohnung antrafen, sowie einen 30-Jährigen, den mutmaßlichen Drogenlieferanten.

Die Beamten stellten unter anderem Marihuana, Amphetamin, Tabletten, 650 Euro Falschgeld sowie eine Schreckschusswaffe sicher. Das Quintett kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.