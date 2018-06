Feuerwehrfest-Schuss: Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Giebelstadt (dpa/lby) - Nach dem Schuss bei einem Feuerwehrfest in Unterfranken ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Mordes gegen den 70 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann soll am Wochenende seinem 55 Jahre alten Nachbarn während einer Traktor-Schau in Giebelstadt (Landkreis Würzburg) aus geringer Distanz in den Rücken geschossen haben und dann zu seinem Haus zurück gefahren sein. Dort wurde er wenig später festgenommen. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen; am Sonntag galt dessen Gesundheitszustand bereits als stabil.

Womit der Täter geschossen hat, war auch am Montag zunächst noch unklar. "Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir zur Waffe noch nichts sicher sagen", sagte eine Polizeisprecherin. Auch das Motiv liege weiter im Dunkeln. Klar sei bislang nur, dass die beiden Männer schon länger im Streit miteinander lagen. "Es gab schon sehr viel Streitigkeiten", sagte die Sprecherin dazu. Details wollte sie mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren zunächst nicht nennen.

Die Ermittler wollen nun alle gesicherten Spuren auswerten. Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei sowohl das Wohnhaus als auch das Auto des Tatverdächtigen durchsucht. "Wir müssen den Tatablauf rekonstruieren und die Hintergründe der Tat klären." Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter hatte am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.