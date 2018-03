Sprengstoff gefunden: Verdächtiger war in Demokratiebündnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt/Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Sprengstoff und mehrere Kilogramm Chemikalien hat die Polizei im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt wegen möglicher "Vorbereitung eines Explosionsverbrechens" gegen zwei Tatverdächtige, wie ein Sprecher am Donnerstag bestätigte. Die Beschuldigten sind 25 und 31 Jahre alt.

Einer der Tatverdächtigen gehörte dem "Bündnis für Zivilcourage und Menschenrechte" im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an, wie der dpa nach verschiedenen Medienberichten auf Nachfrage bestätigt wurde. Das Bündnis setzt sich eigenen Angaben zufolge unter anderem gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ein. Die AfD-Landtagsfraktion kündigte an, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema im Thüringer Parlament zu beantragen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei am Dienstag vier Objekte in Rudolstadt und in Uhlstädt-Kirchhasel. Sie fand in drei von ihnen "geringe Mengen Sprengstoff", mehrere Kilogramm Chemikalien, etwas Cannabis sowie eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Die "Thüringer Landeszeitung" und die "Ostthüringer Zeitung" hatten zuvor darüber berichtet.

Bei dem selbst hergestellten Sprengstoff, den die Ermittler entdeckten, soll es sich um Erythritoltetranitrat (ETN) handeln. An den Durchsuchungen waren die Kriminalpolizei Saalfeld und Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts (LKA) beteiligt. Laut Staatsanwaltschaft lag ein Durchsuchungsbeschluss vor. Dabei sei es um die Chemikalien und den Sprengstoff gegangen, bei den Drogen handele es sich um einen Zufallsfund.

Noch ist den Angaben zufolge unklar, ob tatsächlich eine Straftat geplant wurde. Auch zu einem möglichen politischen Hintergrund gebe es bislang keine Erkenntnisse. Nach Angaben des LKA von Donnerstagnachmittag ist der Staatsschutz bislang nicht an den Ermittlungen beteiligt.

Hinweise eines Zeugen hatten die Polizei veranlasst, die Gebäude zu durchsuchen. Er erfuhr laut Staatsanwaltschaft von einem der Tatverdächtigen, dass dieser eine größere Lieferung mit Dünger und anderen Chemikalien erhalten habe. Daraufhin habe der Zeuge die Polizei verständigt. Erhärtet sich der Vorwurf gegen die beiden Tatverdächtigen, droht ihnen laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Das "Bündnis für Zivilcourage und Menschenrechte" erklärte, seine Mitglieder lehnten Gewalt strikt ab und distanzierten sich von den Aktivitäten des ehemaligen Mitglieds. "Wir sind keine Radikalen", sagte ein Vertreter des Bündnisses der Deutschen Presse-Agentur. In einer Mitteilung der Initiative von Donnerstag heißt es: "Wir sind entsetzt über die Lagerung von Materialien, die zur Sprengstoffherstellung geeignet sind." Bei der Verleihung des Thüringer Demokratiepreises 2016 hatte das Bündnis von der damaligen Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) einen Anerkennungspreis verliehen bekommen.