Mehrere Haftbefehle wegen Körperverletzung vollstreckt

Gera (dpa/th) - Nach Durchsuchungen in Gera sind fünf Haftbefehle gegen Männer wegen des Verdachts auf Körperverletzung vollstreckt worden. Bei der Aktion am Dienstag habe es zudem drei Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Betroffen seien acht Männer im Alter zwischen 15 und 32 Jahren, die laut Polizei aus Syrien stammen. Diejenigen Männer, gegen die bereits Haftbefehl bestand, seien dem Amtsgericht vorgeführt worden, das ihre Einweisung in die Untersuchungshaft bestätigt habe. Die drei festgenommenen Männer wurden wieder entlassen.