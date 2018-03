Mann in Garbsen von Unbekannten niedergestochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garbsen (dpa/lni) - Eine 33 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Garbsen bei Hannover auf offener Straße niedergestochen worden. Er schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei an einer Haltestelle der Stadtbahn von "zwei unbekannten Männern angegangen" worden, so der Sprecher. Sie flohen zu Fuß. Nach ihnen wurde gesucht. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm Spuren vor Ort. Zu dem Vorfall kam es gegen 18.45 Uhr. Passanten hatten die Polizei gerufen.