Mann wird bei Streit in Fulda mit Messer verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Streit in Fulda mit einem Messer an Schulter und Rücken verletzt worden. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 22-jähriger Betrunkener hatte in der Nacht zum Samstag versucht, den Geldbeutel des Opfers aus dessen Hosentasche zu klauen. Wie die Polizei in Fulda weiter berichtete, misslang dies und ein Gerangel folgte. Dabei setzte der 22-Jährige ein Messer ein. Der polizeibekannte Täter wurde noch in der Nacht festgenommen.