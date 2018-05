Streit zwischen zwei Männern in Bus eskaliert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - In einem Bus ist in Freiberg ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei wurden auch ein eigentlich unbeteiligter Fahrgast verletzt und der Bus durch einen Flaschenwurf beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten der 33-Jährige und der 23-Jährige am Dienstag in Streit. An einer Haltestelle stiegen sie zunächst aus und verletzten sich gegenseitig mit Schlägen. Der Jüngere stieg dann wieder in den Bus ein, woraufhin der Ältere eine Flasche warf. Eine Scheibe des Busses splitterte. Als der Fahrer bremste, wurde ein 71 Jahre alter Fahrgast leicht verletzt.