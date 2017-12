Randale im Suff: Ermittlungen gegen zwei Juso-Mitglieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei in Frankfurt ermittelt gegen zwei Mitglieder der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Sie sollen vor Weihnachten am Campus der Universität Frankfurt im Stadtteil Bockenheim das Büro des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) verwüstet habe. Sie sollen vom 19. auf den 20. Dezember die Tür eingetreten und in dem Büro randaliert haben, wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage berichtete. Zuvor hatten andere Medien über den Vorfall berichtet.

Der CDU-nahe Studentenverband RCDS schrieb dazu auf Facebook: "Wer Türen des politischen Mitbewerbers eintritt, Büros verwüstet und sich illegal Zugang zu fremden, internen Unterlagen verschafft, muss die vollen Konsequenzen tragen und hat nichts in der Politik verloren." Die Jusos distanzierten sich von den Randalierern und entschuldigten sich. Die beiden Mitglieder der Jusos seien nach einer Feier im Studierendenhaus betrunken gewesen.