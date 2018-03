Hochzeit mit Schüssen gefeiert: Polizei stoppt Autokorso

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Frankfurt den Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft gestoppt - weil aus einem der Wagen heraus mit einer Schreckschusspistole geschossen wurde. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. In dem PS-starken Wagen des 22-Jährigen entdeckten die Beamten neben der Waffe auch ein Päckchen mit zehn Gramm Rauschgift. Weil der junge Mann keinen Waffenschein besitzt, droht im nach Angaben der Behörde "eine erhebliche Geldstrafe". Wegen des hupenden Autokorsos kam es am Samstag in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.