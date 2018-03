Flucht vor Polizei endet in Hinterhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Flucht eines Autofahrers hat in Frankfurt in einem Hinterhof ihr Ende gefunden. Der 32-Jährige hatte sein Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Nordend rund 60 Meter zurückgesetzt, als er vor sich eine Polizeikontrolle sah. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer in eine Straße abgebogen und die Beamten hatten die Verfolgung aufgenommen. Der Flüchtende manövrierte sich schließlich selbst in eine Sackgasse, indem er in einen Hinterhof fuhr. Als er aussteigen wollte, rollte sein Auto zurück und prallte gegen den Streifenwagen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er war mit einem Alkoholwert von 0,6 Promille gefahren und musste eine Blutprobe abgeben.