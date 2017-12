Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld in Juweliergeschäft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einbrecher haben am Mittwochmorgen in einem Juweliergeschäft in Frankfurt Schmuck und Bargeld gestohlen. Mit ihrer Beute in zunächst unbekannter Höhe konnten sie unerkannt flüchten, wie die Polizei mitteilte. Die Täter waren am frühen Morgen in das Geschäft im Stadtteil Schwanheim eingedrungen. Aufmerksame Anwohner verständigten die Polizei, die die Einbrecher aber trotz einer sofortigen Fahndung mit Hubschrauber nicht ermitteln konnte. Wie die Unbekannten in das Geschäft gelangt waren, war am Mittwoch noch unklar.