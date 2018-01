52-Jähriger wegen Verdachts Kindesmissbrauch festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 52 Jahre alter Mann ist in Frankfurt wegen des Verdachts festgenommen worden, sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen verabredet zu haben. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, soll der Mann dafür über einen Messenger-Dienst mit drei bisher unbekannten philippinischen Staatsangehörigen in Kontakt gestanden haben. Die Kinder, die gegen Entgelt missbraucht werden sollten, seien neun bis zwölf Jahre alt.

Der Festnahme am Dienstag seien Hinweise von US-Behörden vorausgegangen. Nach Angaben der Ermittler wollte der 52-Jährige im Februar auf die Philippinen reisen. Er habe bereits in der Vergangenheit mehrere Jahre in dem Inselstaat gelebt. Eine Haftrichterin des Amtsgerichts Gießen ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden zahlreiche Computer und Datenträger sichergestellt. Er soll sich über E-Mail-Dienste mehr als 1900 kinderpornografische Bild- und Videodateien verschafft haben, auf denen "schwerste Formen des sexuellen Missbrauchs von Kindern" zu sehen seien, hieß es weiter.