Dutzende Jugendliche treffen sich zu Auseinandersetzung

Flensburg (dpa/lno) - Die Polizei hat am Montag in der Flensburger Innenstadt eine Ansammlung mehrerer Dutzend Jugendlicher aufgelöst. Die Teenager hätten sich offenbar an einer Einkaufspassage zu einer Auseinandersetzung verabredet, teilte die Polizei in der Nacht mit. Bis zu 60 Jugendliche waren am frühen Abend dort aufgetaucht. Wegen einer aggressiven Grundstimmung sprach die Polizei Platzverweise aus. Fünf Jugendliche wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.