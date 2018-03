18-Jähriger auf Schulhof attackiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einem Schulhof in Flensburg sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Der junge Mann soll einen gleichaltrigen Schüler am Dienstag mit einem Besenstiel auf den Kopf geschlagen und versucht haben, ihn mit einem Messer zu verletzten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 18-jährige Schüler wurde mit Prellungen am Kopf in eine Klinik gebracht. Der Angreifer und ein 15-jähriger Begleiter flüchteten zunächst, konnten aber kurz nach der Tat festgenommen werden. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt jetzt in der Jugendarrestanstalt Neumünster.