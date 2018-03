17-Jährige in Flensburg erstochen: 18-Jähriger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Eine junge Frau ist in einer Wohnung in Flensburg mutmaßlich von einem 18-Jährigen getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 17-Jährige am Vorabend mit mehreren Stichwunden dort gefunden worden. Sie habe nicht mehr reanimiert werden können, bestätigte eine Polizeisprecherin. Ein 18-Jähriger sei als Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Sprecherin der Flensburger Staatsanwaltschaft, Ulrike Stahlmann-Liebelt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Tatverdächtige sollte noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuvor hatten das "Flensburger Tageblatt" und NDR 1 Welle Nord berichtet.