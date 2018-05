Polizisten mit Axt bedroht: SEK-Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Feldkirchen-Westerham (dpa/lby) - Mit einer Axt hat eine psychisch kranke Frau in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) Polizisten angegriffen. Die Beamten hatten am Donnerstagmorgen versucht, die 51-Jährige nach einem richterlichen Beschluss in eine psychiatrische Fachklinik zu bringen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau ging aber sofort mit der Axt auf die Beamten los, die sich vor das Haus in Sicherheit bringen konnten. Danach verschanzte sich die Angreiferin in ihrer Wohnung. Die anderen Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Nachdem eine Verhandlungsgruppe versucht hatte, die Frau zur Aufgabe zu überreden, griffen Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei nach etwa zwei Stunden zu. Es gelang ihnen, die 51-Jährige festzunehmen. Weder die Frau noch die Polizisten wurden dabei verletzt. Die 51-Jährige wurde ärztlich untersucht und in eine Fachklinik eingewiesen.