Polizist außer Dienst stellt mutmaßlichen Parfum-Dieb

Erfurt (dpa/th) - Ein Polizist hat in einer Drogerie außerhalb seines Dienstes ein mutmaßliches Mitglied einer Parfum-Diebesbande gestellt. Mitarbeiter des Geschäfts in Erfurt wurden am Samstag auf drei Männer aufmerksam, die laut Polizei dort schon Tage zuvor Parfum im Wert von 3500 Euro gestohlen haben sollen. Zweimal konnten die mutmaßlichen Diebe flüchten. Dem Polizisten, der sich privat in dem Laden aufhielt, gelang es, einen der Verdächtigen zu stellen. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Später wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen. Zwei der mutmaßlichen Täter konnten flüchten.