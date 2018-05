Mutter lässt Kinder in Gluthitze im Auto zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Eine 36-Jährige hat ihre beiden Töchter in Erfurt trotz Gluthitze im Auto zurückgelassen. Die Frau habe am Mittwoch Einkäufe erledigen wollen, die vier Monate und ein Jahr alten Mädchen habe sie zurückgelassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen habe sich innerhalb kürzester Zeit aufgeheizt. Eine Passantin sei auf eines der weinenden Kinder in dem Fahrzeug aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert.

Als Beamte und Rettungskräfte eintrafen, sei die Mutter gerade zum Fahrzeug zurückgekehrt. Die verschwitzten Kinder wurden zur Sicherheit von einem Arzt untersucht. Die Polizei warnte ausdrücklich davor, Kinder oder Haustiere bei hohen Temperaturen in Autos zurückzulassen. Es bestehe ansonsten Lebensgefahr.