Mann flieht vor Personenkontrolle: Aus gutem Grund

Erfurt (dpa/th) - Ein Mann ist in Erfurt vor einer Personenkontrolle der Polizei geflohen. Er hatte dafür gute Gründe: Fünf offene Haftbefehle hätten gegen den 33-Jährigen vorgelegen, teilte die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mit. Den Polizisten gelang es am Dienstagabend, den Mann zu schnappen und zu kontrollieren. Wegen Drogendelikten muss er nun für etwa eineinhalb Jahre ins Gefängnis.