Kurz in die Pizzeria: Auto weg

Erfurt (dpa/th) - Den kurzen Pizzeria-Besuch eines Mannes haben Unbekannte in Erfurt zum Diebstahl seines Autos genutzt. Der 44-Jährige stellte den Wagen vor der Pizzeria ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Mann am Freitagabend fünf Minuten später aus dem Geschäft herauskam, sei das Auto verschwunden gewesen. Allerdings habe es der Mann Dieben leicht gemacht: Er hatte den Autoschlüssel im Zündschloss des unverschlossenen Wagens stecken lassen.