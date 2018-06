39-Jähriger verletzt Opfer mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein aggressiver Mann hat in Erfurt einen anderen Mann mit einem Messer verletzt. Der 39-Jährige fühlte sich am frühen Samstagmorgen durch ein lautes Lachen provoziert und geriet daraufhin mit einer Gruppe aneinander, wie die Polizei mitteilte. Die Situation eskalierte. Der 39-Jährige zog ein fast 30 Zentimeter langes Messer und fuchtelte damit umher. Dabei verletzte er einen Mann leicht am Bauch. Anschließend flüchtete der Angreifer. Zeugen eilten ihm nach. Die Polizei fand den Flüchtigen wenig später in einer dunklen Gasse. Da er etwas Glänzendes in der Hand hielt, zogen die Beamten ihre Dienstwaffen. Der Täter ergab sich daraufhin. Die Polizisten nahmen ihn fest. Neben dem großen Messer hatte er ein Taschenmesser mit einer kleinen Axt sowie Cannabis bei sich.

Der Mann war bereits am Freitag wegen mehrerer Vergehen aufgefallen - unter anderem wegen räuberischen Diebstahls. Der Vorfall in der Nacht ereignete sich in der kleinen Grünanlage "Klein Venedig". Es wurde Haftbefehl gegen den 39-Jährigen beantragt.