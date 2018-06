Getötete Frau - Nachbar sitzt in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer getöteten Frau in ihrer Wohnung in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) sitzt ein 46 Jahre alter Nachbar in Untersuchungshaft. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, bestehe dringender Tatverdacht gegen den Mann, die 43-Jährige in ihrer Wohnung getötet zu haben.

Beamte hatten die Leiche mit Stichverletzungen am Montag entdeckt und den mutmaßlichen Täter noch am selben Tag festgenommen. Einen Tag später war er aus Beweismangel wieder auf freien Fuß, ehe ihn Beamte am Donnerstagabend erneut festnahmen. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei am Freitag keine weiteren Angaben.