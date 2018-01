Verdacht auf versuchten Totschlag bei Familienstreit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - In Eisenach ist ein Familienstreit zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert. Die Staatsanwaltschaft beantragte nach dem Vorfall in der Nacht zu Freitag gegen den Mann Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, wie ein Behördensprecher mitteilte. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Ermittlungen am Tatort seien noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher. Da die Polizei den Mann erst nach Mitternacht festnahm, hat der zuständige Haftrichter mit seiner Entscheidung bis Samstag Zeit.