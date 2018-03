Sohn baut Unfall: Vater stört Rettungskräfte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Der Vater eines jungen Unfallverursachers hat in Duisburg-Friemersheim die Arbeit der Rettungskräfte gestört und Polizisten bedroht. Der 21 Jahre alte Sohn war in der Nacht zu Sonntag nach ersten Kenntnissen der Polizei betrunken und zu schnell unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen ein geparktes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er und seine drei Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Als die Polizei den Unfall aufnahm, kam der Vater zum Unfallort. Wegen seines Verhaltens bekam er einen Platzverweis, den er ignorierte. Gegen Vater und Sohn wurden Strafanzeigen gefertigt.